Le président français Emmanuel Macron a loué mardi "le sens du collectif" et "le mental à toute épreuve" de l'équipe de France de football sacrée championne du monde en 2018, en remettant aux 23 joueurs et au staff la Légion d'honneur.

"Vous avez rendu fier tout un pays parce que vous gagné ensemble (...) parce que vous avez marié l'excellence individuelle avec le sens irréprochable du collectif", a déclaré le chef de l'Etat français dans la salle des fêtes de l'Elysée où trônait la Coupe du monde.

"Vous avez montré que ce sont plutôt les épreuves traversées (...) qui font les grandes équipes", a-t-il résumé, en rappelant que, avant la compétition, la presse était "méfiante" et le public "sceptique".

Puis il est revenu sur tous les matches de la compétition: "le récital" contre l'Argentine, "l'un des plus beaux matches de l'histoire du football", le "combat" contre l'Uruguay, "le match âpre" contre les Diables rouges belges en demi-finale...

Emmanuel Macron a rendu un vibrant hommage à Didier Deschamps, qui est "entré au Panthéon mondial" du football après avoir été "l'homme des grandes victoires françaises de ces 30 dernières années".

Le président joue d'humour et cite Romelu Lukaku

A noter que pendant son intervention, Emmanuel Macron n'a pas hésité à user d'un peu d'humour, notamment en commentant l'action victorieuse du but face à la Belgique. "Jusqu'à ce corner obtenu par Olivier Giroud, parfaitement enroulé au premier poteau par Antoine Griezmann et qui trouva la tête de Samuel Umtiti... qui s'en alla victorieusement casser la démarche", déclare ainsi le président français.

Emmanuel Macron fera d'ailleurs allusion à un Diable lors de son discours plein d'éloges au défenseur français du FC Barcelone. "Samuel Umtiti, en cassant la démarche comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez sans doute inventé la manière la plus iconique de cette Coupe du monde de célébrer un but et une victoire. Vous avez été un roc défensif sur lequel les attaquants les plus athlétiques se sont heurtés. Je pense que Lukaku s'en souvient, lui aussi. Comme je l'évoquais tout à l'heure, vous n'avez jamais mis un genou au sol et avez été au rendez-vous tout au long de cette compétition".