Après Daniel Riolo ou Thierry Courtois, c'est au tour d'Emmanuel Petit d'ajouter son grain de sable dans la polémique Eden Hazard. Pour rappel, le Diable rouge a été capté par les caméras en train de rigoler avec ses anciens coéquipiers après la défaite du Real Madrid contre Chelsea en demi-finale de C1.

Pour Emmanuel Petit, ce geste ne passe pas. "Honnêtement, quand je l’ai vu à l’issue du match en train de rigoler, je me suis mis à la place de ses équipiers, et même à la place de ses adversaires" a-t-il commencé lors de l’émission Top of the Foot, diffusée sur RMC Sport. "Si j’avais été joueur de Chelsea, le voir rire comme ça en sachant qu’il était à une marche de la finale, je me serais dit : mais qu’est-ce qu’il fait le gars ? Il ne voit pas que toutes les caméras sont focalisées sur les joueurs ? Il faut faire attention à tout aujourd’hui, mais lui s’en fichait. C’est un manque de respect pour ses partenaires, pour ses adversaires, son club, mais aussi pour lui-même. À sa décharge, il n’aurait pas dû être titularisé vu sa méforme. Mais ça ne change rien au problème depuis deux ans."

Pourtant, en 2019, lors de sa signature, le choix du Real Madrid de faire d'Eden Hazard la tête d'affiche de son projet avait été accueilli avec enthousiasme. Comme l'explique l'ancien champion du monde 98. "Il y a deux ans, quand je l’ai vu partir de Chelsea après sept années extraordinaires, au cours desquelles il n’avait raté que 20 matchs, j’étais extrêmement content de le voir aller au Real Madrid. Parce que c’était à mon sens le club qui allait lui permettre de franchir la dernière marche pour aller toucher du doigt le Ballon d’or. Il faisait partie d’un cercle très fermé, mais jamais il n’était pressenti pour l’avoir vraiment."

Malheureusement pour le Diable comme pour le Real, le rêve a viré au cauchemar. Selon Emmanuel Petit, les problèmes ont commencé dès le premier jour. "Quand je vois ce qu’il se passe aujourd’hui, j’ai l’impression d’un gâchis. Le surpoids qu’il traîne depuis son arrivée est un boulet en fait. C’est lui qui est à l’origine de beaucoup de problèmes physiques d’Eden Hazard au Real Madrid."

Heureusement pour le Diable rouge, le Brainois a tout de même reçu le soutien d'un certain Vincent Kompany. Pour faire taire ses détracteurs, c'est le terrain qui va devoir parler. Et cela pourrait commencer dès ce dimanche contre le FC Séville. Un match capital pour sauver sa saison et arracher le titre de Liga.