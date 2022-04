Romelu Lukaku ne vit pas la meilleure saison de sa carrière à Chelsea. Relégué sur le banc depuis plusieurs mois, le Belge n'arrive pas à saisir les rares opportunités qui s'offrent à lui. Si bien que malgré le montant de 113 millions d'euros dépensé par les Blues l'été dernier, Lukaku pourrait bien déjà faire ses valises lors du prochain mercato.

Si un retour à l'Inter Milan a déjà été évoqué, Marca annonce désormais que le FC Barcelone s'intéresse à l'attaquant des Diables rouges. Les Blaugranas cherchent absolument à se renforcer à la pointe de l'attaque pour la saison prochaine. Haaland et Lewandowski étaient les cibles prioritaires mais les dossiers sont compliqués et il semble désormais improbable que l'un des deux rejoigne le Barça l'été prochain. Les dirigeants blaugranas auraient donc activé le plan C : Romelu Lukaku.

Mateu Alemany et Jordi Cruyff ont déjà rencontré Federico Pastorello, le représentant de Lukaku pour évaluer les possibilités. Mais selon Marca, le deal reste très compliqué car Chelsea voudrait récupérer une partie de son investissement. Un effort que le Barça ne devrait pas pouvoir consentir.