Dembélé est rentré la semaine dernière, Fellaini doit rester 14 jours en quarantaine.

Comment se portent Mousa Dembélé et Marouane Fellaini, qui sont toujours sous contrat en Chine, où le coronavirus est apparu pour la première fois, en décembre 2019 ?

Dembélé (R&F Guangzhou) et Fellaini (Shandong Luneng Taishan) étaient rentrés en Belgique en décembre, à la fin du dernier championnat. Vu que le début du championnat (prévu le 22 février) a été postposé suite au coronavirus, les deux hommes sont restés plus longtemps que prévu en Belgique, où ils ont travaillé avec Lieven Maesschalck.

Après avoir passé plus d’un mois en Belgique, Dembélé est parti pendant deux semaines en stage à Dubaï avec son club. Mais, vu que la Chine a menacé de fermer ses frontières, le R&F Guangzhou est rentré au pays la semaine passée. Entre-temps, la famille de Mousa l’y a rejoint.

Selon nos informations, les Dembélé ne vivent pas en quarantaine. Mousa s’est même déjà entraîné au club ; le championnat chinois pourrait reprendre le 18 avril. Guangzhou se situe à plus de 800 kilomètres de Wuhan, où le virus a fait le plus de victimes. Jinan, la ville où Fellaini joue, est même à plus de 900 kilomètres de Wuhan.

Ce vendredi, Fellaini a donc retrouvé l’Asie. Mais, à son arrivée à Jinan, il a été directement pris en charge par une équipe médicale. Une vidéo spectaculaire montre des hommes en combinaison prendre sa température, avant de le laisser repartir. Big Mo, lui, porte un masque et doit directement prendre la route de son domicile, où il observera une quarantaine de 14 jours, comme toutes les personnes en provenance d’Europe.