Pendant que ses amis, compatriotes et ex-coéquipiers se dorent la pilule au soleil après une éprouvante saison, Marouane Fellaini doit lui aussi dompter la chaleur. Mais pas pour profiter des plages et des cocktails.

Dans sa ville de Jinan où la canicule s’est installée depuis plusieurs semaines, l’ancien Diable rouge essaye tant bien que mal de retrouver sa forme physique pour aider ses partenaires du Shandong Taishan. "Il fait encore chaud et il est difficile de rester en forme dans ces conditions", admettait Big Mo il y a quelques jours à la télévision chinoise.

La Super League a repris ses droits depuis le début du mois de juin mais Fellaini n’a passé qu’une heure et demi sur les pelouses. Soit trois montées au jeu en seconde période, en six journées de championnat. La faute à une petite blessure et une remise en condition plus lente que prévu.