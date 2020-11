Jan Vertonghen en avait assez de sa tignasse mais il n’est pas possible d’aller chez le coiffeur en Belgique pour l’instant. Il a donc opté pour Dries Mertens, dont on ne connaissait pas encore ce talent. Via un live Instagram, le défenseur de Benfica a filmé la coupe qui s’est finalement bien déroulée, malgré le chambrage de nombreux autres joueurs, dont Mile Svilar, son équipier à Lisbonne.

Pour retrouver l’Angleterre dimanche, le recordman de caps sera tout frais.