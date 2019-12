Découvrez toutes les performances de nos Belges expatriés.

EN ITALIE

Romelu Lukaku à nouveau décisif

Romelu Lukaku est comme un poisson dans l'eau à l'Inter. Depuis son arrivée, l'attaquant des Diables empile les buts. Il s'est à nouveau illustré ce samedi face au Genoa. En effet, à la 31e, Big Rom a ouvert le score pour les siens.

Lukaku offrira le ballon du 2-0 à Gagliardini à peine deux minutes plus tard (33e).

En seconde période, après le 3-0 sur penalty d'Esposito, l'attaquant des Diables ira de son troisième doublé de la saison pour alourdir encore le marquoir (4-0, 71e).

Il s'agit des 13e et 14e buts de la saison du Belge et ses 11e et 12e en championnat en 17 journées. A noter que ceux-ci vont lui faire du bien car Lukaku restait sur trois journées sans buter. Il devance à présent Cristiano Ronaldo (10 buts) mais devra encore scorer pour rattraper Ciro Immobile (17 buts).

Première défaite à l'extérieur pour Nainggolan et Cagliari

Cagliari et Radja Nainggolan, titulaire, ont concédé leur première défaite à l'extérieur de la saison lors de la 17e journée sur la pelouse de l'Udinese (2-1). L'ancien Diable Rouge a touché le poteau en première période (25e) alors que le score était de 0-0. L'Udinese a ensuite ouvert le score à la 39e via Rodrigo De Paul avant que les Sardes n'égalisent par l'intermédiaire de Joao Pedro à six minutes du terme. Seko Fofana a toutefois offert les trois points aux locaux une minute plus tard. Avec un unité engrangée lors des trois dernières rencontres, Cagliari (5e, 29 pts) voit le top 4 s'éloigner.

EN ANGLETERRE

De Bruyne à l'assist face à Tielemans et Praet

Kevin De Bruyne affrontait deux autres Diables rouges ce samedi, à savoir Youri Tielemans et Dennis Praet. Et c'est Manchester City qui a pris le dessus sur Leicester. Jamie Vardy avait pourtant ouvert le score à la 22e mais Riyad Marhez a égalisé à la 30e. Ilkay Gundogan donnera l'avance sur penalty aux Citizens au meilleur des moments, juste avant la pause.

En seconde période, KDB ira de son petit assist (le 12e de la saison et 11e en championnat!) pour Gabriel Jesus, mettant City sur du velours (3-1, 69e).

Wolverhampton (avec Dendoncker) s'est imposé à Norwich (1-2)

Wolverhampton a renoué avec la victoire samedi à Norwich (1-2) dans le cadre de la 18e journée du championnat d'Angleterre de football. Leander Dendoncker a joué l'intégralité de la rencontre avec les Loups, qui se sont imposés grâce à Romain Saiss (60e, 1-1) et Raul Jimenez (81e, 1-2).

Wolverhampton se hisse en 6e position (27 points) et Norwich, qui a ouvert la marque par Todd Cantwell (17e, 1-0), est 19e et avant-dernier (12 points).

Mauvaise affaire pour Engels et Aston Villa

Bjorn Engels et Aston Villa ont subi une quatrième défaite d'affilée face à Southampton dans un match entre concurrents pour le maintien (1-3). Les Saints avaient déjà fait le nécessaire en première période par Danny Ings (21e, 51e) et Jack Stephens (31e). Jack Grealish (75e, 1-3) a réduit l'écart pour les Villans. Au classement, Southampton (17e, 18 points) prend un léger ascendant sur son adversaire du jour (18e, 15 points).

Lorsque Leandro Trossard est sorti à la mi-temps, Brighton était déjà mené à la marque par Sheffield. Oliver McBurnie (23e) avait inscrit l'unique but de la rencontre. Les Blades conservent leur 5e place (28 points) tandis que Brighton, qui n'a plus gagné depuis trois journées, occupe la 13e position (20 points)

Christian Benteke était de nouveau titulaire avec Crystal Palace en déplacement à Newcastle. Les Glazers se sont inclinés 1-0 en fin de rencontre sur un but de Miguel Almiron (83e, 1-0). Du coup, Newcastle (9e, 25 points) saute Crystal Palace (13e, 23 points) au classement.

EN ALLEMAGNE

Le Bayern Munich s'extirpe du piège tendu par Wolfsburg et Casteels

Le Bayern Munich a dû attendre les dernières minutes pour l'emporter à domicile face à Wolfsburg (2-0) samedi lors de la dix-septième journée de Bundesliga. Les Bavarois ont réussi à tromper la vigilance de Koen Casteels à cinq minutes du terme grâce au jeune néerlandais de 18 ans Joshua Zirkzee, monté au jeu deux minutes plus tôt, avant de doubler la mise via Serge Gnabry à la 89e. Le Bayern (33 pts) en profite pour grimper sur le podium après la défaite vendredi de Dortmund (4e, 30 pts) à Hoffenheim (2-1). Wolfsburg (24 pts) est neuvième.

Dans le même temps, le FC Cologne (15e, 17 pts) a signé sa troisième victoire consécutive, à domicile face au Werder Brême (1-0) grâce à une réalisation de Jhon Cordoba (39e) en première période. Cela permet aux coéquipiers de Sebastiaan Bornauw, titulaire, et de Birger Verstraete, monté au jeu à la 27e, de sortir de la zone de relégation et de prendre trois points d'avance sur son adversaire du jour qui est barragiste.

Enfin, Benito Raman a été remplacé dans les ultimes secondes de la rencontre (90e+3) avec Schalke 04 lors du match nul des siens à domicile face à Fribourg (2-2). Suat Serdar (26e) et Ahmed Kutucu (80e) ont défloré la marque pour l'équipe locale. Les visiteurs s'en sont remis, de leur côté, à deux penaltys transformés par Nils Petersen (54e) et Vincenzo Grifo (67e). Avec le point engrangé, Schalke est cinquième (30 pts).

EN ECOSSE

Laissé au repos mercredi, Boli Bolingoli-Mombo a retrouvé sa place à l'arrière gauche lors du succès du Celtic sur Aberdeen (2-1) dans le championnat d'Ecosse. Christopher Jullien (7e, 1-0) et Odsonne Edouard (66e, 2-1) ont inscrit les buts des Bhoys. Les visiteurs ont égalisé par Sam Cosgrove (35e, 1-1), qui a été exclu un peu plus tard (69e). Après 18 journées, le Celtic est premier avec 49 points devant les Rangers (44 points), qui comptent un match de moins. Aberdeen (32 points) est 4e.

AU JAPON

Thomas Vermaelen en finale de la Coupe de l'Empereur

Thomas Vermaelen et le Vissel Kobe se sont qualifés pour la finale de la Coupe de l'Empereur, samedi, au Japon, en battant 3-1 Shimizu S-Pulse en demi-finale.

Andres Iniesta (13e), Junya Tanaka (33e) et Kyogo Furuhashi (69e) ont inscrit les buts de Kobe. L'ancien attaquant de Lokeren Junior Dutra (38e) avait réduit l'écart. Vermaelen a joué tout le match. Déjà vainqueur de la Coupe des Pays-Bas avec l'Ajax Amsterdam (2006 et 2007) et de celle d'Espagne avec Barcelone (2015, 2016 et 2018), le Diable Rouge pourrait ainsi remporter une coupe nationale dans un troisième pays.

En finale, le 1er janvier, Kobe affrontera Kashima Antlers vainqueur 3-2 de V-Varen Nagasaki dans l'autre demi-finale.