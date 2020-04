Le Diable rouge pourrait quitter l'Italie après sept saisons.

On ne sait toujours pas de quoi l'avenir de Dries Mertens sera fait. L'attaquant belge semblait sur une voie de garage et sur le départ en hiver dernier, surtout suite à la "mutinerie" orchestrée en novembre dernier. Cité en Chine notamment, le joueur de 32 ans est finalement resté dans la Botte à six mois de la fin de son contrat. Mais, il y a perdu sa place de titulaire sous la direction du nouvel entraîneur Gennaro Gattuso. De quoi plus que probablement entériner le départ (gratuitement) du co-meilleur buteur de l'histoire du club napolitaine avec 121 buts.

Selon Sky Sport Italy, l'entraîneur de Chelsea, Frank Lampard se serait renseigné au sujet du Diable rouge. Le coach des Blues cherche à renforcer son milieu terrain et Mertens constituerait une excellente affaire pour le club londonien puisqu'il pourrait arriver gratuitement.

Chelsea a déjà commencer son recrutement puisque le milieu offensif de l'Ajax, Hakim Ziyech a été acquis pour 40 millions d'euros et rejoindra les Blues l'été prochain.