EN ESPAGNE

Carrasco encore décisif

L'Atlético a repris seul les commandes de la Liga ce jeudi en dominant Huesca (2-0). Après un but et deux assists dimanche face à Eibar, Carrasco s'est encore montré déterminant ce jeudi en doublant la mise à la 80e, grâce il faut le reconnaître à une belle approximation de la défense adverse. Correa avait montré la voie à suivre aux Colchoneros à la 39e. A noter qu'il s'agit là également du troisième match consécutif dans lequel le Diable rouge inscrit un but. Pourvu que ça dure!

L'Atlético (73 points) dispose à nouveau de trois points d'avance sur le Real Madrid, 2e (70 pts). Suivent Séville (67 pts) et Barcelone (66 pts) mais les Catalans ont un match de moins au compteur.

EN ITALIE

Dries Mertens très ému après son but pour Naples





Lors de la 32e journée de match de la Serie A italienne, Naples a gagné 5-2 contre la Lazio ce jeudi. Dries Mertens, ému après son but, a égalé le record du club de 102 buts en championnat. Seul Antonio Vojak avait fait de même dans les années 1930. Avec cette victoire le Napoli conserve sa cinquième place (63pt) et la Lazio est lui sixième (58pt).