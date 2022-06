To develop a winning mentality."* Les mots de Roberto Martinez résonnaient comme une profession de foi ambitieuse, à l’époque. C’était en août 2016, à son arrivée. Les Diables rouges enchaînaient deux ans plus tard avec une Coupe du monde plutôt réussie, aidés par ce brin de réussite qui sourit aux audacieux, paraît-il. Ils devenaient numéros 1 mondiaux dans la foulée et ne lâchaient plus cette place honorifique durant trois ans et six mois, symbole d’une culture de la gagne censée les amener en finale d’un grand tournoi.

(...)