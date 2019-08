Après Vincent Kompany, Nacer Chadli et Simon Mignolet, un autre Diable rouge pourrait aussi faire son retour dans notre pays. Il s'agit de Kevin Mirallas, indésirable du côté d'Everton où il ne fait plus partie du noyau A. Après des prêts peu convaincants à l'Olympiacos et à la Fiorentina ces deux dernières saisons, l'attaquant pourrait considérer de faire un pas en arrière pour se rapprocher de sa famille mais pas à n'importe quelle condition.





Selon le Nieuwsblad, plusieurs clubs belges se sont renseignés mais rien de concret n'est apparu pour l'heure. Si l'Antwerp a pris contact avec le joueur au début du mercato, les Anversois se sont vite heurtés au salaire XXL du joueur de 31 ans. Son entourage parle également d'un intérêt du Club Bruges que les dirigeants des Blauw-Zwart ont nié.





Au cours de ce mercato, Anderlecht s'est également montré intéressé mais le club bruxellois s'est quelque peu refroidi depuis lors. Par contre, rien ne rapproche l'international belge (60 caps) d'un retour au Standard, son club de cœur, qu'il avait quitté en 2003 à 15 ans pour Lille.