Il s'agit déjà de sa 18e passe décisive en Premier League.

Plus que deux pour Kevin De Bruyne ! S'il parvient à faire marquer ses partenaires à deux reprises, il égalera le record de passes décisives en une saison détenu jusque là par Thierry Henry. Face à Newcastle, il a une nouvelle fois fait étalage de toutes ses qualités. Sur un ballon récupéré haut, Phil Foden lance le Rouquin parfaitment dans la surface. KDB emmène son ballon à la perfection et centre parfaitement pour Ryad Mahrez qui n'avait plus qu'à conclure. KDB décisif, comme à chaque match depuis la reprise.

A noter qu'il s'agissait déjà du second but des Citizens après l'ouverture du score de Garbiel Jesus. Après 20 minutes, City mène déjà 2-0.