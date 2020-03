J’ai reçu pas mal de demandes d’interview", avoue Timothy Castagne. Le joueur de l’Atalanta Bergame a préféré peu s’exprimer. La situation n’est pas facile à vivre pour le Belge. L’Italie est à l’arrêt et il respecte les règles de confinement. "On fait les courses, et encore... le moins possible. Et voilà. Pour le reste, on ne quitte pas l’appartement." Camille, sa compagne, l’a rejoint. "Elle hésitait à revenir de Belgique car la situation devenait difficile en Italie et elle savait que la possibilité existait qu’elle soit bloquée à l’appartement. En plus, chez ses parents, elle aurait pu profiter d’un jardin. Après, cela me fait plaisir de ne pas être seul dans cette période agitée."





Comment occupez-vous votre quotidien ?



"On regarde des trucs à la télé, on prend le temps de bien faire à manger, de ranger l’appart. Et un peu de s’entraîner."



(...)