Vous connaissez tous ce sentiment. Le relâchement post-Covid. Un premier concert dans une salle remplie. Claquer la bise aux copains en se promenant librement dans votre bar préféré. Des petites choses du quotidien qui sont devenues des événements chargés en émotion.

Les matchs des Diables avec des fans remontés à bloc nous ont manqué. Plus qu’on le pensait. Soleil, bières fraîches, Stade Roi Baudouin plein à craquer, tous les ingrédients d’un cocktail à déguster sans modération. Une madeleine de Proust qui a fondu dans la bouche des supporters des Diables en ce vendredi soir de fête du football.

Pour la première fois depuis avant la Coupe du monde 2018, le stade était comble. Le triste gris du plastique des sièges laissés vides a été écrasé par des maillots rouges et autres perruques aux couleurs nationales.

Par-ci, par-là, quelques Oranje venaient jurer dans le panache de couleurs du Heysel. Sans gâcher la fête pour autant. Certains pans de tribunes avaient des airs de stade de football américain. Avec un supporter adverse debout dans une tribune le regardant agiter un drapeau néerlandais au milieu de milliers de Belges.

Sans animosité. Dans la bonne humeur. Un paramètre important pour la fédération belge qui a voulu faire de ce match un moment de rassemblement. La période entre 2018 et 2022 a été marquée par le Covid, les tribunes vides et un début de désamour de certains pour des Diables moins performants, moins dominants.

Le derby des plats pays a fait office de réponse à ceux qui pensent que le public belge a déposé les armes. Qu’à l’image de son équipe, ses plus belles années sont derrière lui. Steven Bergwijn et Memphis Depay, les Kevin De Bruyne et Eden Hazard bataves, ont certes gâché la fête sur le terrain. Mais certainement pas en tribune.