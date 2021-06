Samedi soir à 18 h 43, ce n’est pas seulement le cœur de Christian Eriksen qui a cessé de battre pendant de longues secondes, voire des minutes. Le monde du football dans sa totalité était à l’arrêt. Le soulagement quand les premières nouvelles rassurantes ont filtré valait plus qu’un but à l’Euro.

Si notre collègue Maxime Jacques était le seul journaliste belge de la presse écrite à avoir été témoin direct du drame, dans le Parken Stadion, nous avons eu le privilège de faire une interview avec Eriksen, il y a exactement deux semaines.

L’interview d’Eriksen, de Schmeichel et du coach Hjulmand via la plateforme Teams - organisée par la Fédération danoise - s’était déroulée avec une poignée de journalistes étrangers et aurait dû paraître à la veille du match contre la Belgique. Vu les événements et vu qu’Eriksen semble être sauvé, nous avons décidé de publier les meilleurs extraits des paroles du médian offensif de l’Inter.