Aujourd'hui, les déclarations de José Mourinho n'ont plus la même saveur. Ni la même importance. Le Portugais avait surtout été visionnaire en 2015. Après un derby musclé entre Tottenham et Chelsea, Eden Hazard avait reçu un nombre incalculable de coups. Mourinho avait alors prévenu. "Eden est quelqu'un d'exceptionnel" avait-il commencé. "Il est honnête, ne se plaint pas et est physiquement fort. Il résiste aux coups pour le moment. Mais s'il n'est pas protégé par les arbitres, je pense qu'un jour viendra où le monde du football ne pourra plus profiter d'Eden Hazard."

Une prémonition qui s'annonce assez juste aujourd'hui. "Les gens qui aiment le football en Angleterre doivent être amoureux d'un joueur de cette classe. Car lors de chaque match, il est écrasé par les rivaux et non protégé par les arbitres. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq, dix fautes dures à chaque match... ils lui donnent des coups et encore des coups. Pour le moment, il se relève car il est fantastique mais un jour... Je pense qu'il y a un problème avec le traitement qu'on lui réserve."

Aujourd'hui, difficile de contredire le coach actuel de Tottenham. Cette semaine, Eden Hazard s'est à nouveau blessé à la cuisse. Bien sûr, cela ne résulte pas d'un coup direct. Cependant, après des années de mauvais traitement par ses adversaires, et des coups qu'il a subi, on peut penser que son corps ait dit stop. Le Diable devrait être absent pour quatre semaines.