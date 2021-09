Pep Guardiola a récemment évoqué son souhait de s’offrir, à la fin de son contrat avec Manchester City, un break avant d’éventuellement devenir sélectionneur d’une équipe nationale. Voilà près de quinze ans que le célèbre entraîneur espagnol collectionne les titres avec le FC Barcelone, bien sûr, mais aussi le Bayern Munich et City. On comprend parfaitement qu’il songe à une année sabbatique, histoire de prendre un peu de recul. Mais l’idée de revenir ensuite au poste de coach national est une nouveauté et va forcément alimenter bien des débats et des spéculations.