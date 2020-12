1354 jours. Soit 3 ans 8 mois et 14 jours. Voilà le temps qui sépare les deux derniers doublés de Christian Benteke en Premier League. C'était le 23 avril 2017 lors de la victoire de Palace face à Liverpool 2-1 et ce dimanche face à WBA. Et si ce nouveau doublé face face au promu lançait sa saison mais surtout, sa carrière? Element de réponse.

Un profil différent

Que l'on aime ou pas, Christian Benteke a toujours disposé d'un profil bien différent des autres attaquants. A côté de l'indéboulonnable Wilfried Zaha, personne ne parvient à saisir sa chance du côté de Palace. Michy Batshuayi brille par son inconstance tandis que Jordan Ayew n'a jamais dépassé les dix buts en Premier League. Dans le jeu aérien, l'ancien attaquant des Reds est clairement le meilleur des trois. Selon Opta, personne d'autre que Giroud (31) n'a marqué plus de buts de la tête que le Belge (27) depuis la saison 2012/2013. Un peu comme le Français, il bonifie le jeu de ses partenaires et se sacrifie pour le collectif. A cause de cette débauche d'énergie, il perd de sa lucidité dans le dernier geste. Mais il existe un autre buteur à Palace avec Wilfried Zaha avec 7 goals en 8 matchs. Et cela change tout.