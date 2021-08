Les journalistes de AS n'ont pas perdu beaucoup de temps. Le transfert de Cristiano Ronaldo à Manchester United à peine entériné, ils envoient déjà Eden Hazard pour le remplacer ! Depuis que Allegri et la Juve savaient que le Portugais allait quitter le club, ils se sont mis à la recherche d'un remplaçant. Et le Diable rouge serait en haut de la liste.

"Le Belge a commencé la saison en tant que titulaire. Mais il attend toujours de retrouver sa confiance perdue à cause de ses nombreuses blessures" écrit AS. Selon nos confrères, l'idée première du joueur était de "rester au Real Madrid". Mais la probable arrivée de Kylian Mbappé a redistribué les cartes. Le Brainois ne souhaite pas devenir la doublure du Français. Pour retrouver son niveau, il aura besoin d'un temps de jeu conséquent. Ce qui le pousse à éventuellement considérer une offre éventuelle de la Juve.

Mais la Juve ne roule pas sur l'or. Et ce, même avec le départ de Ronaldo. L'objectif du club serait de faire revenir Pjanic et de se faire prêter Eden Hazard. Une opération qui pourrait peut-être séduire la Casa Blanca.

A ce stade-ci, il s'agit évidemment de spéculation. Mais ce mercato nous l'a démontré, tout peut aller très vite en football.