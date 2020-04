Le calendrier de fin d'année pourrait être chargé.

S'il est encore difficile de prédire le calendrier sportif du reste de l'année 2020, il est déjà certain que le football ne laissera passer aucune occasion de disputer des matches quand la situation sera revenue à la normale. Entre un calendrier chargé pour les clubs, qui devront boucler une saison complète en peu de temps à cause d'une reprise qui pourrait être tardive et une fin de saison qui devra coller avec l'Euro 2021, et de nombreux matches internationaux à caser, cela risque d'être assez... sportif.

Selon nos confrères du Nieuwsblad, Roberto Martinez aimerait même rattraper le temps perdu en prévoyant deux rencontres amicales durant l'automne prochain. En plus des six matches de poules en Nations League (la Belgique affrontera l'Angleterre, le Danemark et l'Islande), cela ferait huit dates à trouver. Probablement deux en septembre, trois en octobre et trois autres en novembre.



Le sélectionneur aimerait ainsi préparer l'Euro, bien sûr, mais aussi les qualifications à la prochaine Coupe du monde, qui se dérouleront durant toute l'année 2021. A condition bien sûr qu'il prolonge son contrat entre temps, ce qui n'est pas encore fait.