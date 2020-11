Du soulagement au doute, Roberto Martinez est passé ce dimanche par tout un panel d’émotions concernant Romelu Lukaku.

Le sélectionneur a dû esquisser un sourire quand il a vu Antonio Conte lancer son meilleur buteur lors des 16 dernières minutes contre l’Atalanta, ce qui a été de nature à lever les doutes escortant sa présence à Tubize ce lundi. Des doutes qui ont été ravivées un peu plus tard dans la soirée. Lukaku n’a pas connu de rechute lié à sa blessure à la cuisse. Mais il pourrait simplement être bloqué en Italie par les autorités sanitaires.

En pleine seconde vague, l’ASL voit d’un très mauvais œil les différents mouvements de personnes et elle a commencé par imposer à la Fiorentina où José Callejon a été testé positif le maintien de son protocole, à savoir un isolement de dix jours de l’ensemble de l’effectif après le premier cas. Pas question pour l’organisme de voir la bulle sanitaire percée par la trêve internationale.

Et, selon Sky Italia, la mesure pourrait désormais concerner les autres clubs de Serie A recensant des cas, soit potentiellement Sassuolo, le Genoa, l’AS Roma, la Lazio et l’Inter et 37 joueurs. Dont Romelu Lukaku donc, mais aussi les internationaux danois Christian Eriksen et Lasse Schöne. Le staff de la sélection espère désormais une exception à cette règle qui l’avait empêché le mois dernier de pouvoir compter sur Dries Mertens.