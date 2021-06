La psychologue Ellen Schouppe revient sur la très bonne performance de Kevin De Bruyne face au Danemark.

1. "De Bruyne a été le parfait ‘game changer’ à Copenhague"

"C’est un profil de plus en plus recherché : le ‘game changer’, celui qui peut faire basculer un match en venant du banc. Ça existe surtout dans les sports avec de nombreux changements possibles, comme le basket et le hockey, mais l’arrivée des cinq remplacements dans le foot va favoriser l’émergence de ce genre de joueurs.