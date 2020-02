La RTBF régentera une nouvelle fois la guerre des écrans géants, qui va s'emparer du pays dès le 12 juin

Du 12 juin au 12 juillet, l'Euro 2020 prendra ses droits et toute la nation espère que les Diables rouges écriront la plus belle page de l'histoire du foot belge. La ferveur, comme toujours depuis le retour des Diables au premier plan à la Coupe du Monde 2014, se manifestera également en plein, air, devant un écran géant, aux quatre coins du pays. Côté francophone, à Bruxelles comme en Wallonie, c'est d'ailleurs déjà le branle-bas de combat pour l'organisation de ces événements populaires.

Sauf que l'organisation de la projection de matches des Diables (et des autres matches) sur écran géant n'est pas gratuite : la RTBF est détentrice des droits de retransmission et entend bien ne pas se faire piller... Le service public estime en effet que ces retransmissions en plein air menacent potentiellement les audiences et les revenus publicitaires (très élevés durant les matches des Diables en comptition internationale). Selon Sudinfo, la grille des tarifs et les conditions ne sont pas encore arrêtées - les discussions sont toujours en cours entre la RTBF et les Unions des villes et communes wallonne et bruxelloise - mais il semble qu'on s'oriente vers des prix similaires à ceux demandés lors de la précédente Coupe du Monde en Russie.

C'était alors la capacité d’accueil de l’événement qui servait de métrique principale au calcul. Pour les rassemblements de plus de 300 personnes, les organisateurs devaient alors payer entre 1 et 1,5 € par personne présente.

Deux événements par commune, la météo mieux prise en compte

Au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Bénédicte Linard (Ecolo), Minsitre des Médias, précise à Sudinfo : "La RTBF a décidé, en accord avec les communes, de modifier certaines conditions, notamment pour la diffusion de l’Euro 2020". Parmi ces modifications, citons la possibilité d’organiser deux événements par commune, notamment pour des raisons de sécurité, mais aussi de prendre en compte des événements météorologiques de force majeure comme les orages, qui risquent d"entraîner une baisse importante de la fréquentation.

Par ailleurs, l’UEFA imposerait à tout organisateur des conditions strictes à respecter en matière de sponsoring. Avec une priorité donnée aux sponsors officiels de l'institution... Les semaines qui sivent devraient permettre de préciser de manière plus claire les conditions d'organisation de ce type d'événements. Mais c'est déjà acté : ce ne sera pas gratuit dès lors qu'on parle de plus de 300 personnes...