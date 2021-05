Le débat n’en est même plus un. Surtout depuis son incroyable saison 2018, lors de laquelle ses performances ont été récompensées par le Ballon d’or. Luka Modric est sans conteste le meilleur joueur croate de tous les temps. Le consensus national veut qu’aujourd’hui les Robert Prosinecki, Zvonimir Boban, Davor Suker, Alen Boksic et Bernard Vukas - qui ont tous représenté la Yougoslavie aussi - ne lui arrivent pas à la cheville. Si l’an dernier les résultats d’un sondage du quotidien sportif le plus reconnu du pays, Sportske Novosti, le révélaient déjà, les compliments de Prosinecki légitiment cette prestigieuse étiquette encore davantage. "Il n’y a aucune manière de tourner la question dans laquelle Luka ne mériterait pas le titre de meilleur joueur croate de l’histoire", a admis l’artiste qui a d’ailleurs terminé à la troisième place du fameux sondage, derrière Modric et Vukas.

Le fait est que Prosinecki (qui a joué au Standard) a parfaitement résumé la situation : quels que soient les critères pris en compte, que ce soit les prestations en club ou en équipe nationale, Modric en ressort toujours le plus flatté des prétendants au trône.

Vu les prix remportés en clubs, difficile de se dire que le milieu de terrain n’a pas dû réserver une pièce entière de sa maison à tous ses trophées et toutes ses médailles. Sinon où ranger toutes ses récompenses après les quatre Ligue des champions remportées avec le Real, les deux Liga, la Copa del Rey ou encore les quatre titres de champions du monde des clubs. Sans parler de tous les sacres fêtés lorsqu’il évoluait encore dans le championnat croate (trois titres et deux coupes avec le Dinamo Zagreb).

Avec la Croatie, mis à part le nombre de buts inscrits évidemment (où Suker est toujours le leader avec 45 réalisations), toutes les statistiques renforcent également son statut de GOAT national. En mars, il a même eu l’honneur de devenir le Croate comptant le plus de sélections : il a surpassé les 134 caps de Darijo Srna et en compte désormais 136. "Devenir le joueur le plus capé ? C’est un sentiment incroyable", a détaillé le nouveau détenteur du record. "Je suis fier, c’est un grand honneur. Même si je n’ai pas encore eu le temps d’y penser. D’autres objectifs sont plus importants, mais au fil des sélections, je voulais battre ce record évidemment."

"Je veux encore un succès majeur avec la Croatie"

Le plus grand exploit réalisé par Modric sous le maillot à damier de l’équipe nationale reste forcément l’incroyable parcours réalisé lors de la Coupe du monde 2018. Peu nombreux étaient ceux qui pensaient que les prouesses de 1998 - quand la Croatie avait atteint le dernier carré - pouvaient être surpassées. Pourtant vingt ans plus tard, sous l’impulsion du milieu du Real mais aussi du stratège qu’est le sélectionneur Zlatko Dalic, les Vatreni sont parvenus à franchir une étape supplémentaire… Avant d’à nouveau voir leurs rêves être brisés par la France en finale cette fois.

D’un point de vue personnel, en tant que bon capitaine, Modric est tombé dans la démonstration en Russie, déroulant toute l’étendue de son talent. En plus de créer, diriger et récupérer, il y a fait ses preuves en tant que leader d’une génération dorée, en se sacrifiant corps et âme pour ses coéquipiers et son pays.

Tout ça en traversant une période extrêmement difficile en dehors des terrains en raison de son étroite relation avec Zdravko Mamic, le désormais ex-président du Dinamo Zagreb et son agent. Le procès de Zdravko Mamic, jugé coupable pour fraude et condamné à six ans et demi de prison ferme en mars dernier (tout comme son frère Zoran), battait son plein lors de l’été 2018. Le fait que Modric ait témoigné en sa faveur avait fait de lui "l’homme le plus détesté de Croatie", dit le joueur dans sa biographie. Il risquait même, lui aussi, des poursuites pour parjure.

Si ses prestations magiques au Mondial ont rapidement apaisé l’opinion publique, force est de constater qu’au bout du compte, il est revenu bredouille de Moscou. Et qu’il lui manque donc toujours un trophée remporté avec la Croatie pour parachever sa carrière (déjà) digne des plus grands. D’autant plus que son ambition ne s’effrite pas avec l’âge. Lui-même l’avoue. "Indépendamment des succès précédents, que ce soit en club ou au niveau international, tu en veux toujours plus. Quand tu gagnes un trophée ou que tu accomplis quelque chose, tu veux répéter cet exploit. Tant que je chausserai mes crampons, je serai ambitieux et je me fixerai des objectifs. Avec la Croatie, je veux encore un succès majeur. En club, je me battrai pour les titres tant que j’en ai l’opportunité. Je travaille en vue de cet objectif. Nous verrons combien de temps ça dure."

"Ses 35 ans ne se voient pas sur le terrain"

Il est vrai que, vu son âge, Modric se rapproche doucement de la retraite. Si bien que cet Euro - qui sera son septième grand tournoi avec la Croatie, un record national - pourrait bien être sa dernière chance de soulever une coupe avec la vareuse nationale. "Je prendrai ma décision après l’Euro", a-t-il avoué dans un entretien accordé à la Fifa. "Au tournoi, nous devrons être forts car nous sommes dans un groupe difficile. Malgré quelques retraites (notamment celles de son compagnon dans l’entrejeu Ivan Rakitic, mais aussi de Mandzukic en 2018), je pense que nous avons beaucoup de qualités et que nous pourrons jouer un rôle significatif. C’est difficile de faire telle ou telle promesse, mais nous irons au tournoi avec ambition et espoir et la mentalité adéquate pour justifier notre réputation. Nous devons représenter le foot croate à sa juste valeur."

À moins qu’il ne continue jusqu’à la Coupe du monde prévue au Qatar 18 mois plus tard seulement. Et, au vu de sa forme avec le Real Madrid cette saison, Modric semble capable de le faire tant sur le plan physique, que mental. "Ses 35 ans ne se voient pas sur le terrain", a récemment confié Zinedine Zidane. Pourtant l’entraîneur des Merengues s’était quelque peu passé des services du métronome croate la saison dernière (il avait été titularisé que lors de 54 % des matchs du Real). Cette tendance semblait même se confirmer au début de l’actuelle campagne, quand Zidane préférait initialement les profils plus dynamiques et jeunes de Fede Valverde ou encore de Martin Odegaard.

Cette petite relégation dans la hiérarchie de la Casa Blanca n’a fait que raviver le feu dans l’esprit de Modric qui, malgré ses 35 printemps, s’est battu pour récupérer sa place dans le onze de départ. Alors que la saison des Madrilènes a pris des allures de montagnes russes, avec Karim Benzema, le milieu a été une des seules constantes de l’équipe.

"Son cas est facile a expliqué", a analysé pour The Athletic Predrag Mijatovic, ancien directeur sportif du Real qui a conseillé à José Mourinho d’attirer le Croate au Bernabeu. "Il est amoureux de sa profession et ne vit que pour ça. Je connais énormément de joueurs plus jeunes que Luka mais qui aujourd’hui ressemblent à des vétérans, car ils ne se sont pas comportés comme des professionnels. Vu sa discipline, ce n’est pas une surprise qu’à 35 ans Luka joue comme un gars de 28 ans. Il lui reste encore quelques années au top, j’en suis convaincu."

Raison pour laquelle le président madrilène, Florentino Perez, a fini par lui offrir une prolongation de contrat d’un an (comme le veut la tradition merengue pour les joueurs de plus de 30 ans).

"Je pense que ce club n’est comme nul autre", a avoué Modric. "Ici, on exige tellement de vous, que vous soyez toujours au top… La pression est énorme. Mais je n’ai jamais eu de problèmes avec la pression. Justement, j’aime la pression et elle me pousse à être plus fort."

Modric défendra donc les couleurs de la Casa Blanca jusqu’en 2022. Reste à savoir, donc, s’il en fera autant en équipe nationale…

Real Madrid (Esp)

Milieu, 35 ans

136 sélections, 17 buts

Vice champion du monde 2018

Ballon d’or 2018