C'est désormais officiel depuis une semaine: l'Euro 2020 est reporté à l'année prochaine.

Le coronavirus ne vous avait toutefois pas empêché de participer à notre sondage , lancé le 4 mars dernier, à 100 jours du coup d'envoi théorique de l'Euro. Vous êtes plus de 5600 à avoir joué les Roberto Martinez, délivrant ainsi votre sélection des 23 pour une compétition que l'on devra finalement attendre un an.Si les résultats de ce sondage ne sont plus vraiment d'actualité, il est toutefois amusant de constater que vous auriez, pour la plupart, essayé de sortir Marouane Fellaini de sa retraite internationale. Les grands absents de votre sélection sont Leander Dendoncker (vous lui avez préféré Denayer et Boyata), Praet, Vanaken, Verschaeren, Januzaj et Benteke.