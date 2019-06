Le défenseur des Diablotins Dion Cools veut oublier la défaite contre la Pologne (3-2) subie en ouverture de l'Euro Espoirs dimanche.

"Nous avons digéré la déception", a-t-il déclaré en conférence de presse mardi à la veille du match contre l'Espagne à Reggio Emilia. "L'Espagne va certainement laisser des espaces derrière et nous sommes forts en contre. Il y a un coup à jouer", estime le latéral droit.

"Nous ne sommes pas encore éliminés. Tout est encore possible", a-t-il rappelé avant de reconnaître la fébrilité défensive de l'équipe qui a encaissé à chaque fois trois buts lors des trois dernières rencontres disputées. "C'est beaucoup trop. Nous encaissons trop facilement. Nous aurions pu faire mieux sur le premier but dimanche contre la Pologne. Le deuxième but est venu sur corner, ce sont des choses qui arrivent, tandis que le troisième goal est le fruit d'une belle contre-attaque. En tant que défenseur, je ne pense pas qu'on ait concédé trop d'occasions dimanche. Mais il faut bien avouer que nous devons être plus solides."

Cools s'attend à un match bien différent face à l'Espagne qui prendra sans doute le jeu à son compte. "Nous allons certainement avoir des possibilités. Il faudra concrétiser. C'est ce qui fait la différence entre gagner et perdre. L'Espagne est forte en possession de balle mais derrière il y a des espaces et on est fort en contre. Il y a la place pour faire quelque chose. Je m'attends à voir un match plaisant. Personne ne s'attend à quelque chose de notre part donc il faudra jouer sur l'effet surprise."