La Belgique s'est inclinée 3 buts à 2 face à la Pologne en ouverture de l'Euro de football pour les joueurs de moins de 21 ans, dimanche, au stade Città del Tricolore de Reggio Emilia, dans le groupe A.

Aaron Leya Iseka avait pourtant donné l'avantage aux Belges (16e), mais Szymon Zurkowski (26e), Krystian Bielik (52e) et Sebastian Szymanski (79e) ont renversé la situation en faveur des Polonais (79e). Dion Cools a réduit l'écart en fin de match (84e).

Sous la chaleur (31 degrés) de l'Emilie-Romagne, le début de rencontre était prudent de part et d'autre. A l'approche du quart d'heure, la Belgique accélérait. Cela se traduisait par un tir sur la transversale de Mangala (14e) et une frappe de Schrijvers repoussée par le gardien Grabara (16e) avant le but d'ouverture de Leya Iseka. L'attaquant déviait dans le but un centre de la gauche de Mbenza (0-1, 16e).

Schrijvers ne concrétisait pas un beau solo qui aurait permis à la Belgique de mener 0-2 (21e). Au lieu de cela, la Pologne égalisait grâce à une frappe tendue de l'extérieur du rectangle de Zurkowski (1-1, 26e).

Ce but était un coup dur pour les Diablotins, sauvés juste avant la pause par un réflexe de Jackers devant Kownacki (45e).

La seconde période commençait mal pour les Belges. Sur un corner, Bielik sautait plus haut que tout le monde et envoyait le ballon au fond des filets (2-1, 52e).

La Belgique réagissait immédiatement via Cobbaut, dont la reprise passait à quelques centimètres du cadre (58e). Une nouvelle tentative de Schrijvers passait à côté (61e).

A la 79e, Zurkowski se promenait dans la défense belge et offrait de la droite le ballon à Szymanski pour le 3-1.

Cools relançait le suspense de la tête sur un corner de la droite de Lukebakio (84e). Le forcing final belge ne produisait cependant rien, les Belges s'inclinaient 3-2.

En soirée (21h00), l'Italie et l'Espagne s'affronteront à Bologne dans l'autre rencontre du groupe A. Les Diablotins joueront mercredi (18h30) contre l'Espagne et samedi (21h00) contre l'Italie, à chaque fois à Reggio Emilia.

Le premier de chaque groupe et le meilleur deuxième avancent en demi-finales. Cet Euro est qualificatif pour les Jeux Olympiques. Quatre tickets sont en jeu. Comme aucune équipe anglaise ne participe aux Jeux, si l'Angleterre rejoint les demi-finales, un barrage sera disputé entre les deux autres deuxièmes pour déterminer le dernier qualifié européen.



Revivez le match :



- 18h25: La Brabançonne retentit dans le stade de Sassuolo et nos onze Diablotins la chantent d'une même voix, en néerlandais et français.



- 5': Après un tout début de match qui a vu les Belges monopoliser le cuir, une première accélération de Lukebakio permettait d'obtenir un corner. Il ne donnera rien mais les Diablotins montrent leur envie de s'installer dans la moitié de terrain adverse et de faire un pressing haut.



- 14': Après une première occasion en faveur de la Pologne, la Belgique réagit de suite avec une frappe lointaine de Mangala qui s'échoue sur le poteau de Grabara. Les Diablotins étaient à deux doigts d'ouvrir le score...



- 16': Dans la foulée, Mbenza déborde sur le flanc gauche et adresse un bon centre, à ras de terre, vers Leya Iseka qui dévie subtilement le ballon du plat du pied. 0-1 et premier but du tournoi pour le petit frère de Michy Batshuayi.



- 21': Schrijvers se présente seul face au gardien après une jolie combinaison mais le Brugeois manque son dernier geste et frappe à côté du but.



- 26': Alors que la Pologne n'est pas dangereuse, une frappe lointaine de Zurkowski, légèrement déviée par Faes, trompe Jackers. 1-1.



- 36': Alors que les deux équipes se montrent imprécises dans les 30 derniers mètres, un coup franc polonais sifflé contre Mangala termine sa course juste à côté du but de Jackers.



- 45': Kownacki reçoit un ballon au point de penalty et frappe en pivot mais son envoi est trop axial et la main de Jackers est ferme. Dans la foulée, l'arbitre renvoie les deux équipes aux vestiaires.



- 50': Cools perd son duel avec Bielik sur corner et la tête du Polonais termine dans le but de Jackers, via le poteau. 2-1.



- 60': Coup sur coup, une demi-volée de Cobbaut et une frappe enroulée de Schrijvers passent juste à côté du but polonais.



- 63': Verschaeren remplace Leya Iseka. L'Anderlechtois a du travail, pour faire basculer le match...



- 73': Les Polonais ont installé un bloc défensif et procèdent désormais en contre-attaque. Mais les Belges ne parviennent pas à trouver la faille.



- 79': Cobbaut se fait enrhumer par un grand-pont de son adversaire direct et celui-ci sert idéalement Szymanski au deuxième poteau qui fait le break: 3-1.



- 83': énorme occasion pour Schrijvers qui voit sa frappe détournée au dernier moment par un défenseur. Sur le corner suivant, Cools est oublié par la défense polonaise et réduit la marque: 3-2.



Les équipes:

Pologne: Grabara; Fila, Wieteska, Bielik, Pestka; Jagiello, Dziczek, Zurkowski; Michalak, Kownacki (cap.), Szymaski

Sélectionneur: Czeslaw Michniewicz



Belgique: Jackers - Cools, Faes, Cobbaut, De Norre - Mangala, Heynen, Schrijvers (cap.) - Lukebakio, Leya Iseka, Mbenza.

Sélectionneur: Johan Walem​