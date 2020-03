Reporter l'Euro 2020 permet à l'UEFA de limiter les frais liés à la crise actuelle, notamment en privilégiant la tenue de la C1 et la C2. Pour les supporters qui avaient déjà tout payé, ce n'est pas la même histoire.

Les supporters des quatre coins de l'Europe qui s'apprêtaient à vivre l'Euro 2020 dans les stades des douze villes hôtes vont donc devoir attendre un an. Et s'armer de patience pour savoir quels montants ils vont pouvoir se faire rembourser.La bonne nouvelle concerne les tickets de match. L'UEFA a déjà assuré qu'ils seraient évidemment toujours valables en 2021. Mieux, les supporters qui auraient un empêchement l'été prochain pourront se faire rembourser. Des informations complémentaires sont disponibles sur la plateforme de vente de billets de l'UEFA Il y a deux cas de figure: soit vous avez réservé des "fan flights" affrétés par Brussels Airlines (partenaire de l'Union belge), soit vous avez joué la carte "solo", souvent moins coûteuse, en prenant des vols différents. Dans ce deuxième cas, vous êtes malheureusement tributaires des décisions qui seront prises par chaque compagnie aérienne. Concernant les fan flights, l'Union belge ne peut encore rien promettre:fanflights@brusselsairlines.com.ticketseuro2020@rdbfa.be, précise Pierre Cornez.Reste alors la problématique des logements, pour laquelle chacun devra se renseigner auprès des hôtels réservés pour voir ce qu'il est possible.Espérons que ce changement de dates ne privera pas les Diables de précieux supporters dans les tribunes de l'Euro... 2021. D'autant plus que la proximité avec le Mondial 2022 pourrait en inciter certains à faire des choix.