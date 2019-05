La Belgique a entamé le Championnat d'Europe de football réservé aux joueurs de moins de 17 ans par un partage 1-1 contre la République tchèque, vendredi à Dublin, en Irlande. Les jeunes Diables Rouges ont arraché le but égalisateur en fin de rencontre alors qu'ils étaient réduits à dix. "Peut-être que cela s'avèrera être un point en or", a réagi le sélectionneur Bob Browaeys.

"Une première rencontre dans un tournoi est toujours difficile", a expliqué Browaeys. "Nous les avions bien analysés. C'est une équipe forte, capable de gérer deux styles de jeu différents. Ils peuvent bien faire circuler le ballon mais aussi envoyer de longues balles devant."

"Nous avons disputé une bonne première mi-temps au cours de laquelle nous aurions pu marquer, mais en seconde période ils ont plus joué 'power play et nous avons eu du mal à développer notre jeu", a analysé le sélectionneur. "Ils ont marqué, un autobut sur un corner... C'était difficile, puis il y a eu ce carton rouge d'Engolo. A dix, on a réussi à égaliser par Baeten à la fin. Peut-être que cela s'avèrera être un point en or."

Auteur du but contre son camp, le malheureux Ibe Hautekiet a ensuite dû sortir sur blessure par après. "C'est dommage pour lui, c'est un jeune avec une mentalité très professionnelle. J'espère que ce sera moins grave que prévu. Nous attendons des nouvelles médicales, mais je crains que son tournoi soit déjà terminé", regrette Browaeys.