La phase finale de l'Euro de football pour les moins de 17 ans a débuté vendredi à Dublin, en Irlande, pour les Diablotins. Les garçons du coach Bob Browaeys ont arraché le partage 1-1 devant la République tchèque. Au but contre son camp du défenseur central Ibe Hautekiet (Club Bruges), à la 53e minute, a répondu dans la 5e minute du temps additionnel (90e+5) le remplaçant Thibo Baeten (Club Bruges).

Les Belges étaient alors réduits à dix après l'expulsion de l'attaquant François-Xavier Engolo (Standard) à la 86e en raison d'un second carton jaune. Pas moins de dix minutes de temps additionnel ont été accordés par l'arbitre ukrainien Mykola Balakin qui a aussi averti trois autres joueurs belges : De Wolf, Baeten et Kana. La Belgique, qui dispute son 6e Euro U17, jouera encore deux matchs dans le groupe A, le lundi 6 (18h00) à Longford contre la Grèce et le jeudi 9 (20h00) à Dublin face à l'Irlande. L'entraîneur national Roberto Martinez assistera à ce match sur place.

Grecs et Irlandais se rencontrent vendredi soir.

Les deux premiers des quatre groupes se qualifient pour les quarts de finale de la compétition dont la finale se jouera le dimanche 19 mai. Les quatre premiers seront qualifiés pour la Coupe du Monde, cette année au Brésil. Le cinquième billet européen sera attribué à l'issue d'un mini tournoi avec les quatre quarts de finale battus.

C'est la quatrième fois en cinq ans que les jeunes Diables Rouges participent à la finale de l'Euro. L'an dernier, les U17 ans ont atteint les demi-finales du Championnat d'Europe en Angleterre. En 2007 et en 2015 également. Cette année-là, ils avaient ensuite conquis le bronze au championnat du monde.

L'équipe belge alignée vendredi : Vandevoordt - Persyn, Sardella, Hautekiet (67e Landu), Nizet, De Wolf (88e Baeten); Kana (c), George (88e Ait El Hadj); Kalulika, Engolo et Doku.