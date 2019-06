Le Championnat d'Europe de football Espoirs (U21) est terminé pour les Belges.

A la suite de la victoire de la France vendredi contre la Croatie (1-0) et de la défaite de l'Angleterre plus tôt dans la soirée contre la Roumanie (4-2), les hommes de Johan Walem ne peuvent plus espérer se qualifier pour les demi-finales de la compétition. Ils ne peuvent plus espérer terminer meilleurs deuxièmes des trois groupes. En raison de l'élimination de l'Angleterre, il n'y aura pas de barrage pour le dernier billet olympique. Le joueur vedette Mousa Dembélé a donné l'avantage aux Français face à la Croatie après seulement huit minutes de jeu. Après cela, nos voisins d'outre Quiévrain ont gardé l'avantage, mais le score n'a plus évolué. La Croatie, avec Marin Jakolis (ex-Virton, Mouscron et Roulers) comme titulaire et Alen Halilovic (Standard) comme remplaçant, n'a pas réussi à se créer beaucoup d'occasion.

Plus tôt dans la soirée, l'Angleterre a connu une deuxième défaite à l'Euro, 4-2 contre la Roumanie. Les Anglais sont éliminés par la victoire de la France. Cela a aussi des conséquences pour les jeunes Diables. Ils devaient espérer que l'Angleterre se qualifierait pour forcer un autre match de barrage en vue d'un billet olympique.

Le match des Belges contre l'Italie samedi soir (à 21h00) ne sera qu'un match pour l'honneur.