La rivalité footballistique belgo-française a pris une nouvelle tournure depuis la demi-finale de la Coupe du monde en 2018. Et ce week-end, cette inimitié semble avoir franchi un nouveau palier. Sur le plateau de l’émission L’Équipe du soir, nos Diables rouges en ont en effet pris pour leur grade. Ce sont surtout les propos de Thomas Meunier qui ont été mal perçus, le joueur de Dortmund s’étant montré particulièrement optimiste au micro de la RTBF à l’issue de la victoire face à la Russie. "On est quand même numéro 1 mondial donc il faut une belle armada pour nous vaincre", lançait-il. Des propos qui n’ont pas tardé à faire réagir les consultants sur le plateau. Gilles Favard d’abord : "Ils parlent beaucoup ces Belges, ils vont vite rentrer chez eux manger des frites" ; et l’ex-footballeur Johan Micoud ensuite : "Ils ont un énorme boulard en général les Belges."