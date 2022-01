Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Christian Benteke, Romelu Lukaku, Divock Origi, Leander Dendoncker, Youri Tielemans et Timothy Castagne disputeront tous le 4e tour de la FA Cup. La plupart ont même été très actifs pour aider leur équipe.

Lukaku et Tielemans buteurs, KDB passeur

Si Tottenham s’est fait très peur contre Morecambe (D3), les autres cadors anglais n’ont pas fait dans la dentelle. Chelsea s’est amusé contre Chesterfield (5-1), avec un but de Lukaku qui continue son opération rédemption. Kevin De Bruyne a participé avec un assist au succès facile à Swindon Town (1-4), alors que Liverpool, sans Origi (blessé), a été mené avant de se réveiller devant Shrewsbury Town (4-1).

Youri Tielemans était quant à lui aligné dans l’un des seuls chocs entre équipes de Premier League, face à Watford. Et il a montré la voie sur penalty (4-1). Ce qui signifie évidemment que Christian Kabasele (blessé) est éliminé. Tout comme Thomas Kaminski et Blackburn mais surtout Albert Sambi Lokonga et Arsenal.

Arsenal éliminé

Titulaire, l’ancien Mauve a vu son équipe dominer stérilement jusqu’à être surprise en fin de match par Nottingham Forest, pensionnaire de D2. Avec Newcastle, les Gunners sont les seuls représentants de Premier League à trébucher face à une équipe de division inférieure.

Notons que ça passe en revanche pour Barnsley, l’équipe d’Aaron Leya Iseka et Obbi Oularé, ainsi que Fulham avec Denis Odoi.