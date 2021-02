Le football italien a fait naître plusieurs entraîneurs légendaires. Giovanni Trapattoni, Marcelo Lippi, Carlo Ancelotti, Luciano Spalletti, Massimiliano Allegri, Roberto Mancini ou encore Claudio Ranieri. Mais aucun d’entre eux ne connaît mieux le Derby della Madonnina que Fabio Capello.

En tant que joueur du Milan AC (1976-1979), il en a disputé sept. Mais c’est surtout en tant que coach des Rossoneri (1991-1996 et 1997-1998) que Don Fabio a appris à aimer ces clashs durant 6 saisons et 18 confrontations (5 victoires, 7 partages et 6 défaites).

Retraité des bords de terrain depuis 2018, l’ancien entraîneur du Real Madrid (1996-1997 puis 2006-2007), de la Roma (1999-2004) et de la Juventus (2004-2006) est aujourd’hui l’un des plus fins analystes de la Serie A. (...)