Sourire aux lèvres, maillot floqué du numéro 11 sur le dos : Nacer Chadli a signé ce jeudi pour deux ans en faveur d’Istanbul Basaksehir.

Loin d’avoir l’aura médiatique et populaire des géants de la capitale, le club favori du président Erdogan fait pourtant mieux que rivaliser avec Galatasaray, Fenerbahce et Besiktas où évolue un certain Fabrice N’Sakala qui considère le nouvel employeur du Diable "comme un grand de Turquie".