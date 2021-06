26 novembre 2019, 22h23. Eden Hazard reste au sol après un duel avec Thomas Meunier, en Ligue des Champions. Alors qu'il revient à son meilleur niveau, le joueur du Real Madrid ne le sait pas encore mais des mois de galères s'annoncent. Une opération sera nécessaire le 5 mars suivant. S'en suivront plusieurs blessures musculaires indirectement liées à cette cheville meurtrie.

Depuis ce jour-là, ou plus exactement depuis le 23 novembre 2019 (Eden avait disputé l'ensemble du match contre la Sociedad, trois jours avant la réception du PSG), le Brainois n'avait plus joué un match entier. Ses huit titularisations en deuxième partie de saison 2019-2020 avaient toutes été ponctuées d'un remplacement, souvent autour de l'heure de jeu. Et Zidane n'avait pas changé ses habitudes en 2020-2021. Quand Eden était fit, il ne le laissait jamais plus de 78 minutes sur le terrain, à une seule exception: la demi-finale retour de Ligue des Champions face à Chelsea, en mai dernier. Mais le Diable rouge avait tout de même fini par être remplacé à la 89e minute.



Il aura donc fallu attendre la quatrième apparition d'Eden Hazard chez les Diables rouges après un an et demi d'absence pour le voir rester sur le terrain jusqu'au coup de sifflet final. Du 23 novembre 2019 à ce lundi, 577 jours se sont écoulés. Un an et 7 mois de galères continues. Tous les supporters des Diables espèrent que les 19 prochains jours permettront à l'ancien Lillois d'effacer tous ses mauvais souvenirs.