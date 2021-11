Au Real Madrid, le Diable rouge n’est désormais plus considéré que comme un remplaçant. Il ne totalise d’ailleurs que 127 minutes de jeu sur les huit derniers matchs des Merengues. La faute non plus à son physique mais à la concurrence : le Brésilien Vinicius Jr. s’est emparé de l’aile gauche favorite d’Hazard qui ne récupère que les miettes.

"Sa situation n’est pas facile, admet son équipier Dani Carvajal. Même si on dirait qu’il s’en fiche. Parce que ce n’est pas le cas. Il essaie de changer sa routine, de travailler différemment. L’entraîneur le gère bien pour le moment. Lorsqu’il aura repris le rythme de la compétition, il se sentira à nouveau bien. Et il sera, à nouveau, un joueur du haut niveau qui fera partie du top 10 mondial."

L’entourage du Brainois préfère rester optimiste, mais les décisions, semaine après semaine, de son entraîneur Carlo Ancelotti ne rendent pas optimistes. Et inévitablement surviennent des rumeurs de départ dès le mois de janvier pour celui qui possède encore un contrat jusqu’en 2024 à Madrid.

Si certains assurent qu’il restera, d‘autres informations venues d’Angleterre avancent un intérêt de Chelsea et Newcastle tandis que El Chiringuito TV l’envoie à la Juventus Turin. "Les services médicaux du club disent qu’il a un problème mental plutôt qu’un problème physique. C’est ce qui est arrivé à Robben et à Bale auparavant", avance même un journaliste de cette émission pro-Real.

Mais Eden Hazard a toujours eu la volonté de prouver de quoi il était capable avec le Real. Il ne lui manque désormais plus que l’opportunité de briller. En l’absence de l’ailier droit Rodrygo, Carlo Ancelotti devra trancher entre titulariser Marco Asensio et Hazard.

"Je crois en mes joueurs qui ont moins de minutes, commente le manager italien. Son moment va arriver. Qui pensait que le moment de Mariano arriverait (NdlR : il a marqué samedi en Liga en l’absence de Benzema) ? Il n’avait pas encore joué une minute cette saison, maintenant c’est le cas et il en a beaucoup profité. Il a démontré son professionnalisme, comme c’est le cas de Hazard et des autres joueurs qui jouent moins. Eden s’entraîne bien et ne va pas s’écrouler mentalement."

Jusqu’à présent, le numéro 7 n’a jamais réussi à tirer son épingle du jeu en sortant du banc en cours de match. Voilà peut-être l’opportunité de le faire ce mercredi soir face à une équipe ukrainienne que le Real a balayé au match aller (0-5).