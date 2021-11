"Mon sourire ? C’est normal, non ?". Wout Faes (23 ans) est sélectionné pour la première fois et a pu s’entraîner avec ses nouveaux équipiers de la sélection nationale.

Ambitieux, il compte sur cette période pour se développer. "Je peux voir comment ça fonctionne grâce à ce premier camp avec les Diables. Cela me permettra de me mettre à l’aise."

Après avoir affronté Messi lors de son premier match avec le PSG, il côtoie désormais au plus près des stars du monde du football. "Je suis assez relax même s’il y a bien sûr un peu de stress d’être avec des joueurs du calibre des Diables. J’espère pouvoir me montrer et être sur le bon chemin. Je suis ambitieux et j’ai envie d’apprendre."

Titulaire avec Reims en Ligue 1, il est un peu passé sous les radars en Belgique. Il est pourtant en pleine forme et ne cesse d’évoluer. "Le fait d’avoir joué tous les matchs me permet d’avoir une constance dans mes prestations. Le coach Garcia me demande d’être un leader et je le fais assez bien. Je prends beaucoup d’expérience pour devenir meilleur."