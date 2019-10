Côtoyer les joueurs dont on est fan n'est pas donné à tout le monde.

Pourtant le jeune Yari Verschaeren, qui a fêté son premier but avec les Diables contre Saint-Marin, s'est octroyé ce plaisir. L'Anderlechtois de 18 ans a ressorti une photo de lui lorsqu'il était un grand enfant. On le voit poser avec Jan Vertonghen, désormais vice capitaine des Diables Rouges et joueur belge qui compte le plus de caps.

Lors de leur passage chez les Diables durant la trêve hivernale, les deux Belges ont remis ça et ont reposé ensemble. Le choc des générations.