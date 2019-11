L'Union belge de football a prévu des animations et organise le tri des déchets lors de la dernière rencontre de qualifications pour l'Euro 2020 que la Belgique dispute face à Chypre le 19 novembre au stade Roi Baudouin. Ainsi la chanteuse Gala sera présente pour interpréter son tube "Freed from Desire", diffusé lors de chaque but des Diables Rouges à domicile.

L'Union belge a aussi confectionné 34.000 drapeaux à l'effigie cette fois de Thomas Meunier et Michy Batshuayi qui seront distribués aux supporters. DJ Maarten & Dorothe de Qmusic, notamment, animeront la mi-temps et une fanfare de Charleroi fera le tour du stade.

Une équipe de 120 personnes veillera en outre à un meilleur tri des déchets dans et autour du stade. Une opération avait déjà été menée en ce sens lors de la venue de Saint-Marin le 10 octobre dernier. En collaboration avec l'entreprise de collecte et de recyclage des déchets Fost Plus et l'entreprise de traitement des déchets Suez, 2,5 tonnes de déchets au total - 1.380 kilos dans le stade, 780 kilos dans les poubelles à l'extérieur et 470 kilos de gros déchets jetés par terre - avaient été récoltés.

Cette fois, les organisateurs veulent améliorer encore la collecte en sensibilisant les supporters à jeter leurs déchets dans la bonne poubelle. Avec les partenaires de l'Union belge, "Coca-Cola se concentrera sur les bouteilles en PET, tandis qu'AB Inbev se concentrera sur toutes les canettes autour du stade. A l'aide d'un grand conteneur, AB Inbev montrera combien de canettes sont collectées autour du stade lors d'un match à domicile des Diables Rouges", expliqué le communiqué transmis jeudi.

Hedeli Sassi, coordinateur des projets sociaux auprès de l'Union belge, a rappelé que 7.000 cannettes et 1.750 bouteilles en PET avaient été récoltées contre Saint-Marin, "mais toutes n'ont pas atterri dans la bonne poubelle. C'est pourquoi nous avons décidé de mener une campagne auprès des supporters."

Déjà qualifiée pour l'Euro 2020, la Belgique se rend en Russie, samedi, à Saint-Petersbourg où un partage lui assurerait la première place du groupe. Les Diables Rouges ont pour objectif de totaliser le maximum de points pour assurer leur statut de tête de série pour le tirage au sort à Bucarest le 30 novembre.