Marouane Fellaini sera indisponible plusieurs semaines en raison d'une blessure à un mollet, a annoncé vendredi l'entraîneur-intérimaire de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer.

"'Felli' est celui qui est blessé à long terme. Il sera indisponible pendant quelques semaines", a expliqué le Norvégien à la veille du match de Premier League contre Brighton. "C'est triste, car il y a des facteurs X dans différents joueurs, et nous connaissons tous le facteur X de 'Felli', mais il travaillera dur pour revenir quand les grands matchs arriveront."

Solskjaer est toujours privé de Chris Smalling et Marcos Rojo. "Chris et Marcos ont doucement repris la course, donc ils ne sont pas encore aptes", a précisé l'entraîneur qui assure l'intérim après le départ de Mourinho.

Smalling et Rojo n'ont encore disputé aucun match sous les ordres de Solskjaer en raison de petites blessures, tandis que le Diable Rouge n'a fait que deux apparitions, en cours de match face à Cardiff et Reading.

Par contre, Alexis Sanchez, sorti sur blessure le 5 janvier contre Reading, semble être rétabli. "Alexis s'est entraîné toute la semaine donc j'espère qu'il va tenir toute la séance d'aujourd'hui et qu'il sera disponible", a expliqué Solskjaer.

Depuis l'arrivée de Solskjaer sur le banc de touche, Manchester United a gagné tous ses matchs, cinq en championnats et un en FA Cup.

Les Red Devils ont rejoint Arsenal à la 5e place avec 47 points, 6 de moins que Chelsea, actuellement le dernier qualifié pour la prochaine Ligue des Champions.