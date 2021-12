En juin dernier, Marouane Fellaini nous confiait ses ambitions à court terme : "J’ai envie de remporter le championnat", se motivait-il. "La première année lors de laquelle j’étais en Chine, on a perdu la Coupe qu’on a remportée la saison suivante. Je suis un compétiteur donc j’ai envie de gagner des titres."

À ce moment-là, la Super League chinoise venait à peine de débuter. Il n’avait disputé que cinq matchs de championnats mais sentait déjà que le vent lui était favorable, avec 11 points sur 15. Six mois plus tard, son objectif est sur le point de se réaliser ce dimanche. Une victoire à domicile contre Hebei et l’équipe de Shandong Taishan soulèvera son cinquième titre de champion de Chine. Le tout premier pour Fellaini.