Marouane Fellaini et son club chinois Shandong Luneng ne sont pas parvenus à se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des champions asiatique mardi face à Guangzhou Evergrande.

Battu 2-1 à l'aller, Shandong Luneng avait rectifié le tir au bout de 90 minutes (2-1) lors du retour pour accrocher la prolongation. Marouane Fellaini a d'ailleurs inscrit le deuxième but des siens à la 70e minute. Lors des 30 minutes supplémentaires, les deux équipes ont marqué un but chacune et la séance des tirs au but s'est révélée nécessaire pour les départager (3-2).

Fellaini n'a pas tremblé et transformé son essai (le 3e) mais son équipier Cui Peng s'est loupé dans le 6e tir et a ouvert la voie des quarts de finale au club dirigé par Fabio Cannavaro, finalement victorieux 5-6 aux tirs au but grâce à Yihao Zhong.