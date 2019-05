Shandong Luneng s'est qualifié pour le 2e tour de la Ligue des Champions de la Confédération asiatique de football (AFC) en battant in extremis l'équipe sud-coréenne de Gyeongnam 2-1, mercredi à l'issue du cinquième et avant-dernier match de la phase de poules. Le but de la victoire et de la qualification pour les huitièmes de finale a été l'oeuvre à trois minutes de la fin de l'ancien Diable Rouge Marouane Fellaini.

Kim Seung-Jun avait donné l'avance à l'équipe visiteuse juste avant la mi-temps. Mais Shandong Luneng a renversé la situation après le repos. Grâce à des buts signés Hao Junmin (64e) et Fellaini (87e).

Shandong Luneng qui compte 11 points sur 15, ne peut plus être rejoint. Il disputera son dernier match dans la Poule E à Kashima Antlers (2e avec 7 points), tenant du titre, le 22 mai au Japon.

Fellaini et ses coéquipiers affronteront le deuxième du Groupe F (actuellement Daegu) au prochain tour (18 et 25 juin).