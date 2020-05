L'ancien diable rouge a fini la deuxième partie de sa quarantaine.

Hospitalisé il y a un plus d'un mois à cause du Covid-19, Marouane Fellaini en a fini avec le virus. Si sa vie n'a jamais été en danger, il a dû rester à l'hôpital pendant trois semaines plus quatorze jours à son domicile en quarantaine à titre préventif.

Dans un message Instagram, le milieu qui évolue toujours en Chine a exprimé sa gratitude. "Heureux d'avoir terminé la quarantaine aujourd'hui et de quitter l'hôpital. Merci au personnel médical d'avoir pris soin de moi, au club pour son soutien et pour tous les messages que j'ai reçus. Heureux d'être de retour avec mon équipe"