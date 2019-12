De nombreux grands noms du football ont décidé de mettre un terme à leur carrière internationale avant de revenir sur leur décision, Fellaini va-t-il les imiter ? Lionel Messi

Si le petit Argentin a tout gagné en club avec le FC Barcelone , ainsi que toutes les récompenses individuelles, sa relation avec son équipe nationale n'a encore jamais été couronnée de succès. Avec l' Albiceleste , le palmares de Messi est vierge. Après trois échecs consécutifs, lors de la Coupe du monde 2014 et la Copa America 2015 et 2016 lors de laquelle il manque son tir au but en finale face au Chili, Lionel Messi annonce sa retraite internationale. Le soutien et la mobilisation des fans l'ont néanmoins encouragé à revenir quelques mois plus tard pour disputer les qualifications et la phase finale du Mondial 2018 en Russie. Nouvel échec pour la bande à Messi qui doit se contenter d'un huitième de finale perdu contre la France, futur vainqueur. Après ce nouveau raté, Messi claque une nouvelle fois la porte de l'équipe nationale argentine... avant de se rétracter huit mois plus tard pour un match amical face au Venezuela et les qualifications pour la Copa America 2020.

(...)