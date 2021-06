Alors que beaucoup de supporters des Diables le regretteront durant cet Euro avec les Diables, Marouane Fellaini est, à 33 ans, plus proche de la fin que du début de sa carrière. Et pourtant, Big Mo n’entend pas raccrocher de sitôt comme il nous l’avait confié en janvier dernier. "Tant que mon corps ne me dira pas stop, je continuerai. Physiquement, je me sens bien. Je connais mon corps, je sais gérer mes efforts, mon positionnement et je fais toujours attention à moi. J’approche des 600 matchs joués dans ma carrière, je me connais parfaitement."



(...)