Depuis le 19 juin 2000, la vie de Filip De Wilde (55 ans) n’est plus la même. Depuis ce match cauchemardesque contre la Turquie (0-2), notre ancien numéro 1 a l’étiquette du gardien qui a fait deux boulettes à l’Euro 2000. "Il suffit de taper mon nom dans Google, et vous tombez sur ces deux séquences", soupire De Wilde, vingt ans plus tard.

Et, pourtant, les circonstances étaient idéales pour exceller dans la compétition la plus importante de sa carrière. De Wilde venait de remporter le fameux 25e titre d’Anderlecht et avait été élu Gardien de l’année. La hiérarchie était claire : De Vlieger et Herpoel étaient les numéros 2 et 3.