Confiné en Italie avec toute sa famille, Silvio Proto a eu l'occasion de faire le point sur sa carrière.

Deuxième gardien à la Lazio, Silvio Proto vivait un rêve éveillé à Rome et pouvait secrètement se mettre à espérer remporter le Scudetto cette saison avant l'éclatement de la crise sanitaire liée au coronavirus.Depuis lors, l'ancien gardien d'Anderlecht et des Diables rouges est confiné avec sa femme et ses trois enfants.

À 37 ans, le Louviérois s'interroge sur son après-carrière comme il l'a expliqué à nos confrères de Sudpresse : "Une chose est sûre : si la Serie A ne reprend pas cette saison, cela signifiera la fin de ma carrière", affirme d'emblée Proto, "à mon âge, je ne peux pas imaginer pouvoir me remettre à un niveau suffisant après quatre mois d'interruption. Au niveau de la condition, cela va encore mais je n'ai plus effectué d'arrêt depuis six semaines. J'ai donc perdu beaucoup de cette force spécifique dans mes jambes."

Le gardien, qui compte 13 capes en équipe nationale, a disputé trois rencontres avec les Biancocelesti, une en Coppa Italia et deux en Europa League.