Cagliari, avec Radja Nainggolan aligné toute la rencontre, a été battu 1-2 par la Lazio, toujours privée de Jordan Lukaku. En Angleterre, Brighton, avec Leandro Trossard passeur décisif, et Crystal Palace, où Christian Benteke a tiré sur le poteau, se sont neutralisés 1-1.

Les deux équipes les plus en forme du championnat d'Italie s'affrontaient pour terminer la 16e journée: Cagliari n'avait plus perdu depuis le 1er septembre tandis que la Lazio, invaincue depuis le 25 septembre et qui a enchaîné sept victoires consécutives, pouvait revenir à 3 points du duo de tête formé par la Juventus et l'Inter.

Cagliari a rapidement trouvé l'ouverture grâce à une volée de Simeone suite à une remise de la tête de Joao Pedro (8e).

Nainggolan s'est montré menaçant à la 11e en tirant des 20 mètres sans trouver le cadre. Juste avant la pause, le 'Ninja', parti en contre, s'est joué d'Acerbi et a tiré du gauche, le gardien Strakosha a brillament dévié (44e).

Alors que la Lazio se montrait plus dangereuse en seconde période, Nainggolan a servi un excellent ballon à Simeone, que l'Argentin n'a pu concrétiser (73e).

La Lazio a renversé la situation en toute fin de rencontre. Les Romains ont égalisé grâce à une reprise du droit de Luis Alberto (90e+2). Sur la dernière action du match, Jony a centré de la gauche, Caicedo a propulsé de la tête le ballon au fond des filets (90e+8).

La Lazio, qui porte à 11 rencontres son brevet d'invincibilité, est troisième avec 36 points, 3 de moins que la Juventus et l'Inter.

Cagliari, dont la série s'arrête à 13 matchs sans défaite, pointe en cinquième position (29 points), derrière la Roma (32).

En Angleterre, Crystal Palace et Brighton se sont quittés sur un partage 1-1. Crystal Palace alignait Christian Benteke en pointe. Le Diable Rouge a joué de malchance à la 50e minute lorsque sa tentative a échoué sur le poteau (50e).

Leandro Trossard est à la base du but de Brighton. Le Diable Rouge a centré en un temps de la droite, Gross a légèrement dévié le ballon, qui est arrivé à Maupay, lequel a fusillé Guaita (55e).

Crystal Palace a réagi via Benteke, dont Mathew Ryan a repoussé la tête (73e). L'ancien gardien de Bruges n'a rien pu faire ensuite face à la frappe du gauche de Zaha, qui a terminé sa course dans la lucarne (76e).

Trossard a quitté la pelouse à la 84e minute, remplacé par Alzate.

Crystal Palace, 23 points, est neuvième de la Premier League. Avec 3 points de moins, Brigthon pointe en 13e position.